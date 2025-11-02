END (END) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00715032 $ 0.00715032 $ 0.00715032 Κατώτ. 24H $ 0.00748602 $ 0.00748602 $ 0.00748602 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00715032$ 0.00715032 $ 0.00715032 Υψηλ. 24H $ 0.00748602$ 0.00748602 $ 0.00748602 Υψηλή συνέχεια $ 0.087624$ 0.087624 $ 0.087624 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00383942$ 0.00383942 $ 0.00383942 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.44% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.44%

END (END) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00718557. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές END μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00715032 και ενός υψηλού $ 0.00748602, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του END είναι $ 0.087624, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00383942.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το END έχει αλλάξει κατά -0.44% την τελευταία ώρα, -4.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

END (END) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 868.23K$ 868.23K $ 868.23K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Προμήθεια Κυκλοφορίας 120.81M 120.81M 120.81M Συνολικός Όγκος 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του END είναι $ 868.23K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του END είναι 120.81M, με συνολική προσφορά 500000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.59M