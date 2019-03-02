Eggdog (EGG) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Eggdog (EGG), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Eggdog (EGG) Eggdog Crypto is an innovative and playful project inspired by the internet meme sensation that took the online world by storm. Originating from a video titled "Meet Eggdog" uploaded by YouTuber Zamsire on March 2, 2019, the Eggdog meme features a 3D model of a dog shaped like an egg, engaging in various comical and absurd scenarios. Since its debut, the Eggdog phenomenon has gained widespread popularity, spawning numerous creative iterations like "Eggdog Diner" on March 12, 2019, also by Zamsire, and a real-life version in a video aptly titled "Eggdog" by YouTuber Rapid Liquid on May 3, 2019. Eggdog Crypto aims to capture the essence of this internet sensation in the world of digital assets. Embracing the whimsical nature of Eggdog, the project introduces a unique and entertaining approach to the crypto space. With a community that appreciates the humor and creativity surrounding Eggdog, the project envisions a lighthearted and engaging environment where users can participate in activities such as stretching Eggdogs into the air ridiculously high or witnessing them dancing in a delightful virtual space. As a testament to the power of internet culture, Eggdog Crypto brings a refreshing and humorous twist to the world of blockchain, inviting users to join the community and explore the fun side of crypto. Επίσημη ιστοσελίδα: https://eggdogsol.com/

Eggdog (EGG) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Eggdog (EGG), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 103.50K $ 103.50K $ 103.50K Συνολική προμήθεια: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 103.50K $ 103.50K $ 103.50K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01890146 $ 0.01890146 $ 0.01890146 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00010351 $ 0.00010351 $ 0.00010351 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Eggdog (EGG)

Tokenomics Eggdog (EGG): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Eggdog (EGG) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός EGG token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα EGG token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του EGG, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του EGG token!

