Doge Base (DOGEBASE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00162698$ 0.00162698 $ 0.00162698 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.53% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +17.82% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -45.42% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -45.42%

Doge Base (DOGEBASE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DOGEBASE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DOGEBASE είναι $ 0.00162698, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DOGEBASE έχει αλλάξει κατά -0.53% την τελευταία ώρα, +17.82% τις τελευταίες 24 ώρες και -45.42% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Doge Base (DOGEBASE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 93.07K$ 93.07K $ 93.07K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 93.07K$ 93.07K $ 93.07K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Doge Base είναι $ 93.07K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DOGEBASE είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 93.07K