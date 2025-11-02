Docker (DOCKERZXBT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00373579 $ 0.00373579 $ 0.00373579 Κατώτ. 24H $ 0.00555173 $ 0.00555173 $ 0.00555173 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00373579$ 0.00373579 $ 0.00373579 Υψηλ. 24H $ 0.00555173$ 0.00555173 $ 0.00555173 Υψηλή συνέχεια $ 0.00981968$ 0.00981968 $ 0.00981968 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00078011$ 0.00078011 $ 0.00078011 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.34% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +11.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.38% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.38%

Docker (DOCKERZXBT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00465401. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DOCKERZXBT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00373579 και ενός υψηλού $ 0.00555173, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DOCKERZXBT είναι $ 0.00981968, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00078011.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DOCKERZXBT έχει αλλάξει κατά -0.34% την τελευταία ώρα, +11.83% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.38% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Docker (DOCKERZXBT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M Προμήθεια Κυκλοφορίας 972.14M 972.14M 972.14M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Docker είναι $ 4.52M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DOCKERZXBT είναι 972.14M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.65M