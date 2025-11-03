Ditto (DITTO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00052551 $ 0.00052643
Κατώτ. 24H $ 0.00052551
Υψηλ. 24H $ 0.00052643
Υψηλή συνέχεια $ 0.070174
Χαμηλότερη τιμή $ 0.00052551
Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.02%
Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.02%
Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.56%

Ditto (DITTO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0005263. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DITTO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00052551 και ενός υψηλού $ 0.00052643, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DITTO είναι $ 0.070174, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00052551.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DITTO έχει αλλάξει κατά -0.02% την τελευταία ώρα, -0.02% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.56% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ditto (DITTO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.26K
Όγκος (24 ώρες) --
Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.26K
Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.00M
Συνολικός Όγκος 10,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ditto είναι $ 5.26K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DITTO είναι 10.00M, με συνολική προσφορά 10000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.26K