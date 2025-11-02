Dialectic USD Vault (DUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Κατώτ. 24H $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Υψηλ. 24H $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Υψηλή συνέχεια $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Χαμηλότερη τιμή $ 0.999002$ 0.999002 $ 0.999002 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.02%

Dialectic USD Vault (DUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.004. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.004 και ενός υψηλού $ 1.004, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DUSD είναι $ 1.007, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.999002.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DUSD έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.02% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dialectic USD Vault (DUSD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 49.50M$ 49.50M $ 49.50M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 49.50M$ 49.50M $ 49.50M Προμήθεια Κυκλοφορίας 49.30M 49.30M 49.30M Συνολικός Όγκος 49,302,523.70379138 49,302,523.70379138 49,302,523.70379138

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dialectic USD Vault είναι $ 49.50M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DUSD είναι 49.30M, με συνολική προσφορά 49302523.70379138. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 49.50M