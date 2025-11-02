DESK (DESK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00474878$ 0.00474878 $ 0.00474878 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.58% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.83%

DESK (DESK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DESK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DESK είναι $ 0.00474878, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DESK έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.58% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.83% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DESK (DESK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 538.97K$ 538.97K $ 538.97K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 583.33K$ 583.33K $ 583.33K Προμήθεια Κυκλοφορίας 923.96M 923.96M 923.96M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DESK είναι $ 538.97K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DESK είναι 923.96M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 583.33K