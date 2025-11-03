Derpy (DERPY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00093001$ 0.00093001 $ 0.00093001 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001591$ 0.00001591 $ 0.00001591 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.10%

Derpy (DERPY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001842. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DERPY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DERPY είναι $ 0.00093001, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001591.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DERPY έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +5.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Derpy (DERPY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 18.41K$ 18.41K $ 18.41K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 18.41K$ 18.41K $ 18.41K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.67M 999.67M 999.67M Συνολικός Όγκος 999,670,613.644677 999,670,613.644677 999,670,613.644677

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Derpy είναι $ 18.41K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DERPY είναι 999.67M, με συνολική προσφορά 999670613.644677. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 18.41K