Πληροφορίες Dero (DERO) DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability. Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP). Stargate also comes with some convenient features including: Homomorphic encryption account model

Human-readable addresses (usernames)

Efficient and decentralized proof-of-work mining

Instant coin and token balance syncing

Native token transfers via wallet

Support for both public and private token smart contracts

Web socket support for connectivity with decentralized applications

Transfer settlement in ~18 seconds (1 block)

Blockchain pruning (light nodes)

Fixed supply with halving Επίσημη ιστοσελίδα: https://dero.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://github.com/deroproject/documentation/blob/master/WhitePaper.md Αγοράστε DERO τώρα!

Dero (DERO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Dero (DERO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 5.87M Συνολική προμήθεια: $ 18.40M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 12.68M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 8.52M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 27.29 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.24505 Τρέχουσα τιμή: $ 0.463013

Tokenomics Dero (DERO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Dero (DERO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DERO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DERO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DERO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DERO token!

