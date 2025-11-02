DeFrogs (DEFROGS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 43.11 Υψηλ. 24H $ 43.71 Υψηλή συνέχεια $ 3,930.55 Χαμηλότερη τιμή $ 34.07 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.44% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.96%

DeFrogs (DEFROGS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $43.27. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DEFROGS μεταξύ ενός χαμηλού $ 43.11 και ενός υψηλού $ 43.71, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DEFROGS είναι $ 3,930.55, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 34.07.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DEFROGS έχει αλλάξει κατά -0.44% την τελευταία ώρα, -0.25% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.96% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DeFrogs (DEFROGS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 433.09K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 433.09K Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.00K Συνολικός Όγκος 10,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DeFrogs είναι $ 433.09K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DEFROGS είναι 10.00K, με συνολική προσφορά 10000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 433.09K