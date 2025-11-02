Decrypting Τιμή (DCRYPT)
Decrypting (DCRYPT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00285714. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DCRYPT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00284579 και ενός υψηλού $ 0.00288709, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DCRYPT είναι $ 0.01196398, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00271012.
Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DCRYPT έχει αλλάξει κατά -0.47% την τελευταία ώρα, -0.40% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Decrypting είναι $ 149.95K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DCRYPT είναι 52.46M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 285.87K
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Decrypting σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Decrypting σε USD ήταν $ -0.0006796307.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Decrypting σε USD ήταν $ -0.0007911066.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Decrypting σε USD ήταν $ -0.002388087485192654.
|Περίοδος
|Αλλαγή (USD)
|Αλλαγή (%)
|Σήμερα
|$ 0
|-0.40%
|30 ημέρες
|$ -0.0006796307
|-23.78%
|60 Ημέρες
|$ -0.0007911066
|-27.68%
|90 Ημέρες
|$ -0.002388087485192654
|-45.52%
Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry
Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.
Core Innovation:
Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution
Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services
AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations
Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services
Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants
Why Now?
The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:
Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030
Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue
Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions
Community Demand: Growing desire for equitable value distribution
Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation
