Decrypting (DCRYPT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00284579 $ 0.00284579 $ 0.00284579 Κατώτ. 24H $ 0.00288709 $ 0.00288709 $ 0.00288709 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00284579$ 0.00284579 $ 0.00284579 Υψηλ. 24H $ 0.00288709$ 0.00288709 $ 0.00288709 Υψηλή συνέχεια $ 0.01196398$ 0.01196398 $ 0.01196398 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00271012$ 0.00271012 $ 0.00271012 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.47% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.29%

Decrypting (DCRYPT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00285714. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DCRYPT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00284579 και ενός υψηλού $ 0.00288709, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DCRYPT είναι $ 0.01196398, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00271012.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DCRYPT έχει αλλάξει κατά -0.47% την τελευταία ώρα, -0.40% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Decrypting (DCRYPT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 149.95K$ 149.95K $ 149.95K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 285.87K$ 285.87K $ 285.87K Προμήθεια Κυκλοφορίας 52.46M 52.46M 52.46M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Decrypting είναι $ 149.95K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DCRYPT είναι 52.46M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 285.87K