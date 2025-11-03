Dechat (DECHAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00311362 Υψηλ. 24H $ 0.00343187 Υψηλή συνέχεια $ 8.15 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00150656 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +9.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +16.26%

Dechat (DECHAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00342471. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DECHAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00311362 και ενός υψηλού $ 0.00343187, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DECHAT είναι $ 8.15, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00150656.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DECHAT έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, +9.99% τις τελευταίες 24 ώρες και +16.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dechat (DECHAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 12.68K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 85.62K Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.70M Συνολικός Όγκος 25,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dechat είναι $ 12.68K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DECHAT είναι 3.70M, με συνολική προσφορά 25000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 85.62K