Η σημερινή ζωντανή τιμή Decentral Mining Protocol είναι 0.000018 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DMP σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DMP εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το DMP

Πληροφορίες Τιμής DMP

Τι είναι το DMP

Επίσημος Ιστότοπος DMP

Tokenomics DMP

Προβλέψεις Τιμών DMP

Decentral Mining Protocol Λογότ.

Decentral Mining Protocol Τιμή (DMP)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 DMP σε USD

Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
Decentral Mining Protocol (DMP) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Decentral Mining Protocol (DMP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Decentral Mining Protocol (DMP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.000018. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DMP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DMP είναι $ 0.00156132, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001624.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DMP έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +0.57% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Decentral Mining Protocol (DMP) Πληροφορίες αγοράς

$ 18.00K
$ 18.00K$ 18.00K

$ 18.00K
$ 18.00K$ 18.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Decentral Mining Protocol είναι $ 18.00K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DMP είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 18.00K

Decentral Mining Protocol (DMP) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Decentral Mining Protocol σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Decentral Mining Protocol σε USD ήταν $ -0.0000017828.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Decentral Mining Protocol σε USD ήταν $ -0.0000015617.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Decentral Mining Protocol σε USD ήταν $ -0.001540396475420954.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ -0.0000017828-9.90%
60 Ημέρες$ -0.0000015617-8.67%
90 Ημέρες$ -0.001540396475420954-98.84%

Τι είναι Decentral Mining Protocol (DMP)

Decentral Mining Protocol(DMP) is a decentralized mining infrastructure that empowers anyone with a GPU to mine Bitcoin collaboratively. By tokenizing GPU hashrate and distributing BTC rewards on-chain, DMP transforms mining into a community-first, real-world asset (RWA) experience.

Bitcoin, originally designed as a decentralized financial system, has ironically become increasingly centralized in its mining layer. Access to efficient mining hardware (ASICs), cheap electricity, and large-scale mining farms has led to an exclusionary ecosystem where regular users cannot meaningfully participate.

Meanwhile, there are hundreds of millions of underutilized GPUs globally—on gaming rigs, home desktops, and cloud servers. These devices are powerful enough to contribute to hash-based computational work when aggregated.

DMP is built to capture this idle GPU compute and convert it into Bitcoin mining power, while ensuring every contributor receives a share of the BTC rewards generated by the network.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Decentral Mining Protocol (DMP) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Decentral Mining Protocol Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Decentral Mining Protocol (DMP) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Decentral Mining Protocol (DMP) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Decentral Mining Protocol.

Ελέγξτε την Decentral Mining Protocol πρόβλεψη τιμής τώρα!

DMP σε Τοπικά Νομίσματα

Decentral Mining Protocol (DMP) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Decentral Mining Protocol (DMP) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του DMP token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Decentral Mining Protocol (DMP)

Πόσο αξίζει το Decentral Mining Protocol (DMP) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή DMP στο USD είναι 0.000018 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή DMP σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του DMP σε USD είναι $ 0.000018. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Decentral Mining Protocol;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το DMP είναι $ 18.00K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DMP;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DMP είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του DMP;
Το DMP πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00156132 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του DMP;
Το DMP είχε τιμή ATL ύψους 0.00001624 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του DMP;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το DMP είναι -- USD.
Θα ανέβει το DMP υψηλότερα φέτος;
Το DMP μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την DMP πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Decentral Mining Protocol (DMP) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

