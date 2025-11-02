CTOC (CTOC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.03234109 Υψηλ. 24H $ 0.03256728 Υψηλή συνέχεια $ 0.154429 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00791853 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.05% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.45%

CTOC (CTOC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.03242885. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CTOC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03234109 και ενός υψηλού $ 0.03256728, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CTOC είναι $ 0.154429, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00791853.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CTOC έχει αλλάξει κατά +0.05% την τελευταία ώρα, -0.09% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CTOC (CTOC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.96M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 162.30M Προμήθεια Κυκλοφορίας 60.50M Συνολικός Όγκος 5,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CTOC είναι $ 1.96M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CTOC είναι 60.50M, με συνολική προσφορά 5000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 162.30M