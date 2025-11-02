CryptoPeso (CRP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.072969 $ 0.072969 $ 0.072969 Κατώτ. 24H $ 0.075583 $ 0.075583 $ 0.075583 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.072969$ 0.072969 $ 0.072969 Υψηλ. 24H $ 0.075583$ 0.075583 $ 0.075583 Υψηλή συνέχεια $ 0.110133$ 0.110133 $ 0.110133 Χαμηλότερη τιμή $ 0.064376$ 0.064376 $ 0.064376 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.29%

CryptoPeso (CRP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.07316. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CRP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.072969 και ενός υψηλού $ 0.075583, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CRP είναι $ 0.110133, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.064376.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CRP έχει αλλάξει κατά -0.17% την τελευταία ώρα, -2.21% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CryptoPeso (CRP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Προμήθεια Κυκλοφορίας 23.00M 23.00M 23.00M Συνολικός Όγκος 23,000,000.0 23,000,000.0 23,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CryptoPeso είναι $ 1.68M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CRP είναι 23.00M, με συνολική προσφορά 23000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.68M