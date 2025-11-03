CryptoLoots (CLOOTS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00211204$ 0.00211204 $ 0.00211204 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.85% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.76% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.76%

CryptoLoots (CLOOTS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CLOOTS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CLOOTS είναι $ 0.00211204, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CLOOTS έχει αλλάξει κατά +0.04% την τελευταία ώρα, -2.85% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.76% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CryptoLoots (CLOOTS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 114.00K$ 114.00K $ 114.00K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 114.00K$ 114.00K $ 114.00K Προμήθεια Κυκλοφορίας 985.21M 985.21M 985.21M Συνολικός Όγκος 985,206,138.46286 985,206,138.46286 985,206,138.46286

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CryptoLoots είναι $ 114.00K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CLOOTS είναι 985.21M, με συνολική προσφορά 985206138.46286. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 114.00K