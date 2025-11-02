ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Crypto Factor είναι 0.01369772 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CFR σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CFR εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το CFR

Πληροφορίες Τιμής CFR

Τι είναι το CFR

Whitepaper CFR

Επίσημος Ιστότοπος CFR

Tokenomics CFR

Προβλέψεις Τιμών CFR

Crypto Factor Λογότ.

Crypto Factor Τιμή (CFR)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 CFR σε USD

$0.01369772
$0.01369772
+1.40%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Crypto Factor (CFR) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:07:36 (UTC+8)

Crypto Factor (CFR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01334845
$ 0.01334845
Κατώτ. 24H
$ 0.01397972
$ 0.01397972
Υψηλ. 24H

$ 0.01334845
$ 0.01334845

$ 0.01397972
$ 0.01397972

$ 0.0402748
$ 0.0402748

$ 0.01107902
$ 0.01107902

-1.07%

+1.43%

+0.26%

+0.26%

Crypto Factor (CFR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01369772. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CFR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01334845 και ενός υψηλού $ 0.01397972, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CFR είναι $ 0.0402748, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01107902.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CFR έχει αλλάξει κατά -1.07% την τελευταία ώρα, +1.43% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Crypto Factor (CFR) Πληροφορίες αγοράς

$ 1.37M
$ 1.37M

--
--

$ 1.37M
$ 1.37M

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Crypto Factor είναι $ 1.37M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CFR είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.37M

Crypto Factor (CFR) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Crypto Factor σε USD ήταν $ +0.00019299.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Crypto Factor σε USD ήταν $ -0.0059003517.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Crypto Factor σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Crypto Factor σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00019299+1.43%
30 ημέρες$ -0.0059003517-43.07%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Crypto Factor (CFR)

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Crypto Factor (CFR) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Crypto Factor Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Crypto Factor (CFR) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Crypto Factor (CFR) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Crypto Factor.

Ελέγξτε την Crypto Factor πρόβλεψη τιμής τώρα!

CFR σε Τοπικά Νομίσματα

Crypto Factor (CFR) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Crypto Factor (CFR) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CFR token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Crypto Factor (CFR)

Πόσο αξίζει το Crypto Factor (CFR) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CFR στο USD είναι 0.01369772 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CFR σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CFR σε USD είναι $ 0.01369772. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Crypto Factor;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CFR είναι $ 1.37M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CFR;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CFR είναι 100.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CFR;
Το CFR πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.0402748 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CFR;
Το CFR είχε τιμή ATL ύψους 0.01107902 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CFR;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CFR είναι -- USD.
Θα ανέβει το CFR υψηλότερα φέτος;
Το CFR μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CFR πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:07:36 (UTC+8)

Crypto Factor (CFR) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

$110,583.11

$3,871.26

$0.03043

$185.19

$1,454.24

$110,583.11

$3,871.26

$185.19

$90.41

$2.5369

$0.00000

$0.00000

$0.5160

$0.05631

$0.07783

$0.5160

$0.0047159

$0.000000000000000000000009

$2.416749

$0.06741

