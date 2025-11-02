Crypto Factor (CFR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01334845 $ 0.01334845 $ 0.01334845 Κατώτ. 24H $ 0.01397972 $ 0.01397972 $ 0.01397972 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01334845$ 0.01334845 $ 0.01334845 Υψηλ. 24H $ 0.01397972$ 0.01397972 $ 0.01397972 Υψηλή συνέχεια $ 0.0402748$ 0.0402748 $ 0.0402748 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01107902$ 0.01107902 $ 0.01107902 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.07% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.26%

Crypto Factor (CFR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01369772. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CFR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01334845 και ενός υψηλού $ 0.01397972, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CFR είναι $ 0.0402748, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01107902.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CFR έχει αλλάξει κατά -1.07% την τελευταία ώρα, +1.43% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Crypto Factor (CFR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Crypto Factor είναι $ 1.37M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CFR είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.37M