Cryowar (CWAR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00130214 $ 0.00130214 $ 0.00130214 Κατώτ. 24H $ 0.00151966 $ 0.00151966 $ 0.00151966 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00130214$ 0.00130214 $ 0.00130214 Υψηλ. 24H $ 0.00151966$ 0.00151966 $ 0.00151966 Υψηλή συνέχεια $ 6.29$ 6.29 $ 6.29 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00066523$ 0.00066523 $ 0.00066523 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +9.58% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.38% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.38%

Cryowar (CWAR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00145583. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CWAR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00130214 και ενός υψηλού $ 0.00151966, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CWAR είναι $ 6.29, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00066523.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CWAR έχει αλλάξει κατά -0.04% την τελευταία ώρα, +9.58% τις τελευταίες 24 ώρες και +5.38% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Cryowar (CWAR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 438.73K$ 438.73K $ 438.73K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Προμήθεια Κυκλοφορίας 301.36M 301.36M 301.36M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Cryowar είναι $ 438.73K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CWAR είναι 301.36M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.46M