Craft Engine (CRAFT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00118219 $ 0.00118219 $ 0.00118219 Κατώτ. 24H $ 0.00122266 $ 0.00122266 $ 0.00122266 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00118219$ 0.00118219 $ 0.00118219 Υψηλ. 24H $ 0.00122266$ 0.00122266 $ 0.00122266 Υψηλή συνέχεια $ 0.00321117$ 0.00321117 $ 0.00321117 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.38% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.63% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.63%

Craft Engine (CRAFT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00118761. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CRAFT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00118219 και ενός υψηλού $ 0.00122266, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CRAFT είναι $ 0.00321117, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CRAFT έχει αλλάξει κατά -0.38% την τελευταία ώρα, -2.25% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.63% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Craft Engine (CRAFT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 87.88K$ 87.88K $ 87.88K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 118.76K$ 118.76K $ 118.76K Προμήθεια Κυκλοφορίας 74.00M 74.00M 74.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Craft Engine είναι $ 87.88K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CRAFT είναι 74.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 118.76K