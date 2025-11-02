ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Craft Engine είναι 0.00118761 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CRAFT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CRAFT εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Craft Engine είναι 0.00118761 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CRAFT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CRAFT εύκολα στη MEXC τώρα.

Live Τιμή 1 CRAFT σε USD

$0.00118761
-2.20%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Craft Engine (CRAFT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:06:23 (UTC+8)

Craft Engine (CRAFT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00118219
Κατώτ. 24H
$ 0.00122266
Υψηλ. 24H

$ 0.00118219
$ 0.00122266
$ 0.00321117
$ 0
-0.38%

-2.25%

-1.63%

-1.63%

Craft Engine (CRAFT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00118761. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CRAFT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00118219 και ενός υψηλού $ 0.00122266, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CRAFT είναι $ 0.00321117, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CRAFT έχει αλλάξει κατά -0.38% την τελευταία ώρα, -2.25% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.63% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Craft Engine (CRAFT) Πληροφορίες αγοράς

$ 87.88K
--
$ 118.76K
74.00M
100,000,000.0
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Craft Engine είναι $ 87.88K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CRAFT είναι 74.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 118.76K

Craft Engine (CRAFT) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Craft Engine σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Craft Engine σε USD ήταν $ -0.0003093211.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Craft Engine σε USD ήταν $ -0.0003595744.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Craft Engine σε USD ήταν $ +0.0001233823215074446.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-2.25%
30 ημέρες$ -0.0003093211-26.04%
60 Ημέρες$ -0.0003595744-30.27%
90 Ημέρες$ +0.0001233823215074446+11.59%

Τι είναι Craft Engine (CRAFT)

Launch Web3 communities into orbit with Craft Engine—the AI-fueled powerhouse for creators and devs!

Powered by $CRFT, our dynamic AI suite has ignited 75,000+ creations and early revenue. Ditch the tired, clunky AI facades and empty crypto hype—our doxxed team ships real, production-grade tools daily. $CRFT: Your Launchpad to Greatness! Unlock premium AI, exclusive models, revenue sharing, and first dibs on epic Game and Web Engines ready to amplify communities. Join the surge and forge the future!

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Craft Engine (CRAFT) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Craft Engine Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Craft Engine (CRAFT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Craft Engine (CRAFT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Craft Engine.

Ελέγξτε την Craft Engine πρόβλεψη τιμής τώρα!

CRAFT σε Τοπικά Νομίσματα

Craft Engine (CRAFT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Craft Engine (CRAFT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CRAFT token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Craft Engine (CRAFT)

Πόσο αξίζει το Craft Engine (CRAFT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CRAFT στο USD είναι 0.00118761 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CRAFT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CRAFT σε USD είναι $ 0.00118761. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Craft Engine;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CRAFT είναι $ 87.88K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CRAFT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CRAFT είναι 74.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CRAFT;
Το CRAFT πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00321117 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CRAFT;
Το CRAFT είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CRAFT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CRAFT είναι -- USD.
Θα ανέβει το CRAFT υψηλότερα φέτος;
Το CRAFT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CRAFT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Craft Engine (CRAFT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

