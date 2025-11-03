Convergence (CONV) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00000367 Υψηλ. 24H $ 0.00000369 Υψηλή συνέχεια $ 0.251715 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000334 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.54%

Convergence (CONV) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000367. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CONV μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000367 και ενός υψηλού $ 0.00000369, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CONV είναι $ 0.251715, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000334.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CONV έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.07% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Convergence (CONV) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 14.42K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 36.68K Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.93B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Convergence είναι $ 14.42K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CONV είναι 3.93B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 36.68K