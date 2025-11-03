CodeputerBot (CODEPUTER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00074235$ 0.00074235 $ 0.00074235 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001258$ 0.00001258 $ 0.00001258 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.28%

CodeputerBot (CODEPUTER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001295. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CODEPUTER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CODEPUTER είναι $ 0.00074235, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001258.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CODEPUTER έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -8.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CodeputerBot (CODEPUTER) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 12.94K$ 12.94K $ 12.94K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 12.94K$ 12.94K $ 12.94K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.37M 999.37M 999.37M Συνολικός Όγκος 999,373,948.048819 999,373,948.048819 999,373,948.048819

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CodeputerBot είναι $ 12.94K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CODEPUTER είναι 999.37M, με συνολική προσφορά 999373948.048819. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.94K