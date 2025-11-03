CodEase (CODON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00002453 Υψηλ. 24H $ 0.00002512 Υψηλή συνέχεια $ 0.0000487 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002447 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.49%

CodEase (CODON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002453. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CODON μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002453 και ενός υψηλού $ 0.00002512, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CODON είναι $ 0.0000487, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002447.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CODON έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -2.19% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.49% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CodEase (CODON) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 23.40K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 24.53K Προμήθεια Κυκλοφορίας 953.93M Συνολικός Όγκος 999,798,810.0710582

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CodEase είναι $ 23.40K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CODON είναι 953.93M, με συνολική προσφορά 999798810.0710582. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 24.53K