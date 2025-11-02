ChicagoCoin (CLT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00380664 $ 0.00380664 $ 0.00380664 Κατώτ. 24H $ 0.00384188 $ 0.00384188 $ 0.00384188 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00380664$ 0.00380664 $ 0.00380664 Υψηλ. 24H $ 0.00384188$ 0.00384188 $ 0.00384188 Υψηλή συνέχεια $ 0.00507574$ 0.00507574 $ 0.00507574 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0021948$ 0.0021948 $ 0.0021948 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.05% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.29%

ChicagoCoin (CLT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0038258. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CLT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00380664 και ενός υψηλού $ 0.00384188, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CLT είναι $ 0.00507574, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0021948.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CLT έχει αλλάξει κατά +0.05% την τελευταία ώρα, +0.25% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ChicagoCoin (CLT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Προμήθεια Κυκλοφορίας 600.00M 600.00M 600.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ChicagoCoin είναι $ 2.30M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CLT είναι 600.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.83M