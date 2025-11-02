Charged Particles (IONX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00109688 Υψηλ. 24H $ 0.00128611 Υψηλή συνέχεια $ 2.75 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.60% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +10.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +20.00%

Charged Particles (IONX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00123075. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές IONX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00109688 και ενός υψηλού $ 0.00128611, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του IONX είναι $ 2.75, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το IONX έχει αλλάξει κατά -1.60% την τελευταία ώρα, +10.28% τις τελευταίες 24 ώρες και +20.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Charged Particles (IONX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 98.50K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 123.31K Προμήθεια Κυκλοφορίας 79.88M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Charged Particles είναι $ 98.50K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του IONX είναι 79.88M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 123.31K