CAIRE (CAIRE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00140604 Κατώτ. 24H $ 0.00144062 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00675754 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00136258 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.04%

CAIRE (CAIRE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00143295. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CAIRE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00140604 και ενός υψηλού $ 0.00144062, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CAIRE είναι $ 0.00675754, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00136258.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CAIRE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +1.64% τις τελευταίες 24 ώρες και +4.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CAIRE (CAIRE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 30.09K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 30.09K Προμήθεια Κυκλοφορίας 21.00M Συνολικός Όγκος 21,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CAIRE είναι $ 30.09K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CAIRE είναι 21.00M, με συνολική προσφορά 21000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 30.09K