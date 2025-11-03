bruv (BRUV) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00438679$ 0.00438679 $ 0.00438679 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.39% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.00%

bruv (BRUV) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BRUV μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BRUV είναι $ 0.00438679, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BRUV έχει αλλάξει κατά -2.39% την τελευταία ώρα, +2.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

bruv (BRUV) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 21.14K$ 21.14K $ 21.14K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 21.14K$ 21.14K $ 21.14K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.28M 999.28M 999.28M Συνολικός Όγκος 999,280,474.280973 999,280,474.280973 999,280,474.280973

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του bruv είναι $ 21.14K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BRUV είναι 999.28M, με συνολική προσφορά 999280474.280973. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 21.14K