Brewski (BREWSKI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001729 $ 0.00001729 $ 0.00001729 Κατώτ. 24H $ 0.00001803 $ 0.00001803 $ 0.00001803 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001729$ 0.00001729 $ 0.00001729 Υψηλ. 24H $ 0.00001803$ 0.00001803 $ 0.00001803 Υψηλή συνέχεια $ 0.00277218$ 0.00277218 $ 0.00277218 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001722$ 0.00001722 $ 0.00001722 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.80% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.17%

Brewski (BREWSKI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001741. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BREWSKI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001729 και ενός υψηλού $ 0.00001803, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BREWSKI είναι $ 0.00277218, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001722.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BREWSKI έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, -0.80% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Brewski (BREWSKI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 17.39K$ 17.39K $ 17.39K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 17.39K$ 17.39K $ 17.39K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.85M 998.85M 998.85M Συνολικός Όγκος 998,851,496.025015 998,851,496.025015 998,851,496.025015

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Brewski είναι $ 17.39K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BREWSKI είναι 998.85M, με συνολική προσφορά 998851496.025015. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 17.39K