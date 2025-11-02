Breaking Bread (BRBR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00002866 $ 0.00002866 $ 0.00002866 Κατώτ. 24H $ 0.00003201 $ 0.00003201 $ 0.00003201 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00002866$ 0.00002866 $ 0.00002866 Υψηλ. 24H $ 0.00003201$ 0.00003201 $ 0.00003201 Υψηλή συνέχεια $ 0.00035676$ 0.00035676 $ 0.00035676 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002866$ 0.00002866 $ 0.00002866 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -60.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -60.19%

Breaking Bread (BRBR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002979. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BRBR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002866 και ενός υψηλού $ 0.00003201, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BRBR είναι $ 0.00035676, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002866.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BRBR έχει αλλάξει κατά +0.03% την τελευταία ώρα, -6.07% τις τελευταίες 24 ώρες και -60.19% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Breaking Bread (BRBR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 29.79K$ 29.79K $ 29.79K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 29.79K$ 29.79K $ 29.79K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.95M 999.95M 999.95M Συνολικός Όγκος 999,953,274.114448 999,953,274.114448 999,953,274.114448

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Breaking Bread είναι $ 29.79K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BRBR είναι 999.95M, με συνολική προσφορά 999953274.114448. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 29.79K