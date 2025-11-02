BRACKY (BRACKY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.40% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.48% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.11%

BRACKY (BRACKY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BRACKY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BRACKY είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BRACKY έχει αλλάξει κατά +0.40% την τελευταία ώρα, +3.48% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BRACKY (BRACKY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 17.02M$ 17.02M $ 17.02M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 18.94M$ 18.94M $ 18.94M Προμήθεια Κυκλοφορίας 88.60B 88.60B 88.60B Συνολικός Όγκος 98,606,373,288.71667 98,606,373,288.71667 98,606,373,288.71667

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BRACKY είναι $ 17.02M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BRACKY είναι 88.60B, με συνολική προσφορά 98606373288.71667. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 18.94M