Τι είναι BOOKUSD (BUD)

BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets. The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

BOOKUSD (BUD) Πόρος Επίσημος ιστότοπος

BOOKUSD (BUD) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του BOOKUSD (BUD) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BUD token τώρα!