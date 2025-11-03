Bonk Computer Token (BCT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000983 $ 0.00000983 $ 0.00000983 Κατώτ. 24H $ 0.0000101 $ 0.0000101 $ 0.0000101 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000983$ 0.00000983 $ 0.00000983 Υψηλ. 24H $ 0.0000101$ 0.0000101 $ 0.0000101 Υψηλή συνέχεια $ 0.0001212$ 0.0001212 $ 0.0001212 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000954$ 0.00000954 $ 0.00000954 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.38% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.11%

Bonk Computer Token (BCT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000986. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BCT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000983 και ενός υψηλού $ 0.0000101, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BCT είναι $ 0.0001212, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000954.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BCT έχει αλλάξει κατά -0.38% την τελευταία ώρα, -0.59% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bonk Computer Token (BCT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.86K$ 9.86K $ 9.86K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.86K$ 9.86K $ 9.86K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.98M 999.98M 999.98M Συνολικός Όγκος 999,976,673.570317 999,976,673.570317 999,976,673.570317

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bonk Computer Token είναι $ 9.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BCT είναι 999.98M, με συνολική προσφορά 999976673.570317. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.86K