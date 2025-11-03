ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Bonk Computer Token είναι 0.00000986 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BCT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BCT εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Bonk Computer Token είναι 0.00000986 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BCT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BCT εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το BCT

Πληροφορίες Τιμής BCT

Τι είναι το BCT

Επίσημος Ιστότοπος BCT

Tokenomics BCT

Προβλέψεις Τιμών BCT

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Bonk Computer Token Λογότ.

Bonk Computer Token Τιμή (BCT)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 BCT σε USD

--
----
-0.50%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Bonk Computer Token (BCT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:12:42 (UTC+8)

Bonk Computer Token (BCT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00000983
$ 0.00000983$ 0.00000983
Κατώτ. 24H
$ 0.0000101
$ 0.0000101$ 0.0000101
Υψηλ. 24H

$ 0.00000983
$ 0.00000983$ 0.00000983

$ 0.0000101
$ 0.0000101$ 0.0000101

$ 0.0001212
$ 0.0001212$ 0.0001212

$ 0.00000954
$ 0.00000954$ 0.00000954

-0.38%

-0.59%

-8.11%

-8.11%

Bonk Computer Token (BCT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000986. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BCT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000983 και ενός υψηλού $ 0.0000101, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BCT είναι $ 0.0001212, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000954.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BCT έχει αλλάξει κατά -0.38% την τελευταία ώρα, -0.59% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bonk Computer Token (BCT) Πληροφορίες αγοράς

$ 9.86K
$ 9.86K$ 9.86K

--
----

$ 9.86K
$ 9.86K$ 9.86K

999.98M
999.98M 999.98M

999,976,673.570317
999,976,673.570317 999,976,673.570317

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bonk Computer Token είναι $ 9.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BCT είναι 999.98M, με συνολική προσφορά 999976673.570317. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.86K

Bonk Computer Token (BCT) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Bonk Computer Token σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Bonk Computer Token σε USD ήταν $ -0.0000034975.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Bonk Computer Token σε USD ήταν $ -0.0000071633.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Bonk Computer Token σε USD ήταν $ -0.000043252101101754006.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.59%
30 ημέρες$ -0.0000034975-35.47%
60 Ημέρες$ -0.0000071633-72.65%
90 Ημέρες$ -0.000043252101101754006-81.43%

Τι είναι Bonk Computer Token (BCT)

Bonk Computer is a browser-native community application built on Solana that provides access to secure, token-gated virtual machines. Using $BCT, and in some cases $BONK or $SOL, users can launch decentralized compute environments without creating accounts, access is granted through wallet holdings. The platform includes persistent storage, shared VM sessions, and real-time collaboration tools. Designed to operate without centralized infrastructure, Bonk Computer is built and maintained by its own community. The platform continues to expand through community development and open-source contributions.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Bonk Computer Token (BCT) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Bonk Computer Token Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Bonk Computer Token (BCT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Bonk Computer Token (BCT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Bonk Computer Token.

Ελέγξτε την Bonk Computer Token πρόβλεψη τιμής τώρα!

BCT σε Τοπικά Νομίσματα

Bonk Computer Token (BCT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Bonk Computer Token (BCT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BCT token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Bonk Computer Token (BCT)

Πόσο αξίζει το Bonk Computer Token (BCT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BCT στο USD είναι 0.00000986 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BCT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BCT σε USD είναι $ 0.00000986. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Bonk Computer Token;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BCT είναι $ 9.86K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BCT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BCT είναι 999.98M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BCT;
Το BCT πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.0001212 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BCT;
Το BCT είχε τιμή ATL ύψους 0.00000954 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BCT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BCT είναι -- USD.
Θα ανέβει το BCT υψηλότερα φέτος;
Το BCT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BCT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:12:42 (UTC+8)

Bonk Computer Token (BCT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,237.54
$110,237.54$110,237.54

+0.11%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,859.71
$3,859.71$3,859.71

+0.16%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02773
$0.02773$0.02773

+5.39%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.17
$184.17$184.17

+0.21%

Aster Λογότ.

Aster

ASTER

$1.2227
$1.2227$1.2227

-3.10%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,237.54
$110,237.54$110,237.54

+0.11%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,859.71
$3,859.71$3,859.71

+0.16%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.17
$184.17$184.17

+0.21%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$87.84
$87.84$87.84

-0.85%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.4964
$2.4964$2.4964

-0.14%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0648
$0.0648$0.0648

+29.60%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05474
$0.05474$0.05474

+173.70%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08635
$0.08635$0.08635

+4.52%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000004929
$0.000000004929$0.000000004929

+1,033.10%

DGGO Λογότ.

DGGO

DGGO

$0.000000400
$0.000000400$0.000000400

+233.33%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.01786
$0.01786$0.01786

+123.25%

DEGENFI Λογότ.

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000621
$0.000000000621$0.000000000621

+59.64%

OMNILABS Λογότ.

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002514
$0.0000000000002514$0.0000000000002514

+91.17%