BlockTrader365 (BT365) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.03082437 $ 0.03082437 $ 0.03082437 Κατώτ. 24H $ 0.03148746 $ 0.03148746 $ 0.03148746 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.03082437$ 0.03082437 $ 0.03082437 Υψηλ. 24H $ 0.03148746$ 0.03148746 $ 0.03148746 Υψηλή συνέχεια $ 0.04230719$ 0.04230719 $ 0.04230719 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01739058$ 0.01739058 $ 0.01739058 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.59%

BlockTrader365 (BT365) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.03088223. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BT365 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03082437 και ενός υψηλού $ 0.03148746, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BT365 είναι $ 0.04230719, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01739058.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BT365 έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, +0.18% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BlockTrader365 (BT365) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BlockTrader365 είναι $ 3.09M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BT365 είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.09M