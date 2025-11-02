BlockMind (BMIND) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00000498 Υψηλ. 24H $ 0.00000506 Υψηλή συνέχεια $ 0.00000744 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000403 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.49% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.24%

BlockMind (BMIND) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.000005. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BMIND μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000498 και ενός υψηλού $ 0.00000506, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BMIND είναι $ 0.00000744, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000403.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BMIND έχει αλλάξει κατά -0.49% την τελευταία ώρα, -0.09% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.24% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BlockMind (BMIND) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 500.51K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 500.51K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00B Συνολικός Όγκος 100,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BlockMind είναι $ 500.51K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BMIND είναι 100.00B, με συνολική προσφορά 100000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 500.51K