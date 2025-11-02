blai (BLAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00113782 $ 0.00113782 $ 0.00113782 Κατώτ. 24H $ 0.00131207 $ 0.00131207 $ 0.00131207 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00113782$ 0.00113782 $ 0.00113782 Υψηλ. 24H $ 0.00131207$ 0.00131207 $ 0.00131207 Υψηλή συνέχεια $ 0.01077165$ 0.01077165 $ 0.01077165 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00076277$ 0.00076277 $ 0.00076277 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.05% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -12.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.82% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.82%

blai (BLAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.001138. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BLAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00113782 και ενός υψηλού $ 0.00131207, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BLAI είναι $ 0.01077165, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00076277.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BLAI έχει αλλάξει κατά -0.05% την τελευταία ώρα, -12.62% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.82% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

blai (BLAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 881.91K$ 881.91K $ 881.91K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Προμήθεια Κυκλοφορίας 775.00M 775.00M 775.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του blai είναι $ 881.91K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BLAI είναι 775.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.14M