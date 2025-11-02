bitSmiley (SMILE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00142827 $ 0.00142827 $ 0.00142827 Κατώτ. 24H $ 0.00199952 $ 0.00199952 $ 0.00199952 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00142827$ 0.00142827 $ 0.00142827 Υψηλ. 24H $ 0.00199952$ 0.00199952 $ 0.00199952 Υψηλή συνέχεια $ 0.472158$ 0.472158 $ 0.472158 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00142827$ 0.00142827 $ 0.00142827 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.05% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +20.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.46% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.46%

bitSmiley (SMILE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00190746. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SMILE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00142827 και ενός υψηλού $ 0.00199952, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SMILE είναι $ 0.472158, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00142827.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SMILE έχει αλλάξει κατά -0.05% την τελευταία ώρα, +20.95% τις τελευταίες 24 ώρες και -24.46% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

bitSmiley (SMILE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 46.67K$ 46.67K $ 46.67K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 400.77K$ 400.77K $ 400.77K Προμήθεια Κυκλοφορίας 24.46M 24.46M 24.46M Συνολικός Όγκος 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του bitSmiley είναι $ 46.67K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SMILE είναι 24.46M, με συνολική προσφορά 210000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 400.77K