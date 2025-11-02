ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή bitSmiley είναι 0.00190746 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SMILE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SMILE εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή bitSmiley είναι 0.00190746 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SMILE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SMILE εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SMILE

Πληροφορίες Τιμής SMILE

Τι είναι το SMILE

Επίσημος Ιστότοπος SMILE

Tokenomics SMILE

Προβλέψεις Τιμών SMILE

Live Τιμή 1 SMILE σε USD

$0.00190746
$0.00190746$0.00190746
+20.90%1D
mexc
USD
bitSmiley (SMILE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:54:41 (UTC+8)

bitSmiley (SMILE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00142827
$ 0.00142827$ 0.00142827
Κατώτ. 24H
$ 0.00199952
$ 0.00199952$ 0.00199952
Υψηλ. 24H

$ 0.00142827
$ 0.00142827$ 0.00142827

$ 0.00199952
$ 0.00199952$ 0.00199952

$ 0.472158
$ 0.472158$ 0.472158

$ 0.00142827
$ 0.00142827$ 0.00142827

-0.05%

+20.95%

-24.46%

-24.46%

bitSmiley (SMILE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00190746. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SMILE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00142827 και ενός υψηλού $ 0.00199952, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SMILE είναι $ 0.472158, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00142827.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SMILE έχει αλλάξει κατά -0.05% την τελευταία ώρα, +20.95% τις τελευταίες 24 ώρες και -24.46% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

bitSmiley (SMILE) Πληροφορίες αγοράς

$ 46.67K
$ 46.67K$ 46.67K

--
----

$ 400.77K
$ 400.77K$ 400.77K

24.46M
24.46M 24.46M

210,000,000.0
210,000,000.0 210,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του bitSmiley είναι $ 46.67K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SMILE είναι 24.46M, με συνολική προσφορά 210000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 400.77K

bitSmiley (SMILE) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από bitSmiley σε USD ήταν $ +0.00033033.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από bitSmiley σε USD ήταν $ -0.0012627762.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από bitSmiley σε USD ήταν $ -0.0012063709.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από bitSmiley σε USD ήταν $ -0.0151818394325907.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00033033+20.95%
30 ημέρες$ -0.0012627762-66.20%
60 Ημέρες$ -0.0012063709-63.24%
90 Ημέρες$ -0.0151818394325907-88.83%

Τι είναι bitSmiley (SMILE)

bitSmiley is a protocol based on the Bitcoin blockchain under the Fintegra framework. It consists of three main components: a decentralized overcollateralized stablecoin protocol, a native trustless lending protocol, and a derivatives protocol. These components work together to provide a comprehensive financial ecosystem on the Bitcoin blockchain, enhancing its functionality and utility in the decentralized finance (DeFi) space.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

bitSmiley (SMILE) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

bitSmiley Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το bitSmiley (SMILE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία bitSmiley (SMILE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το bitSmiley.

Ελέγξτε την bitSmiley πρόβλεψη τιμής τώρα!

SMILE σε Τοπικά Νομίσματα

bitSmiley (SMILE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του bitSmiley (SMILE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SMILE token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με bitSmiley (SMILE)

Πόσο αξίζει το bitSmiley (SMILE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SMILE στο USD είναι 0.00190746 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SMILE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SMILE σε USD είναι $ 0.00190746. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του bitSmiley;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SMILE είναι $ 46.67K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SMILE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SMILE είναι 24.46M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SMILE;
Το SMILE πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.472158 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SMILE;
Το SMILE είχε τιμή ATL ύψους 0.00142827 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SMILE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SMILE είναι -- USD.
Θα ανέβει το SMILE υψηλότερα φέτος;
Το SMILE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SMILE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
