BFUSD (BFUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.999342 $ 0.999342 $ 0.999342 Κατώτ. 24H $ 0.999898 $ 0.999898 $ 0.999898 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.999342$ 0.999342 $ 0.999342 Υψηλ. 24H $ 0.999898$ 0.999898 $ 0.999898 Υψηλή συνέχεια $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Χαμηλότερη τιμή $ 0.997772$ 0.997772 $ 0.997772 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.01%

BFUSD (BFUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.999807. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BFUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.999342 και ενός υψηλού $ 0.999898, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BFUSD είναι $ 1.007, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.997772.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BFUSD έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.04% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.01% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BFUSD (BFUSD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.32B 1.32B 1.32B Συνολικός Όγκος 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BFUSD είναι $ 1.32B, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BFUSD είναι 1.32B, με συνολική προσφορά 1320000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.32B