Beta Trader (BETA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00442072$ 0.00442072 $ 0.00442072 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.46% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.46%

Beta Trader (BETA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BETA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BETA είναι $ 0.00442072, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BETA έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -3.46% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Beta Trader (BETA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15.55K$ 15.55K $ 15.55K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 15.55K$ 15.55K $ 15.55K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.65M 998.65M 998.65M Συνολικός Όγκος 998,645,248.223 998,645,248.223 998,645,248.223

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Beta Trader είναι $ 15.55K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BETA είναι 998.65M, με συνολική προσφορά 998645248.223. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.55K