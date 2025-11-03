ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Based Moron είναι 0.00001295 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MORON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MORON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MORON

Πληροφορίες Τιμής MORON

Τι είναι το MORON

Επίσημος Ιστότοπος MORON

Tokenomics MORON

Προβλέψεις Τιμών MORON

Based Moron Λογότ.

Based Moron Τιμή (MORON)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 MORON σε USD

Based Moron (MORON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Based Moron (MORON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00035634
$ 0.00035634$ 0.00035634

$ 0.00000989
$ 0.00000989$ 0.00000989

0.00%

0.00%

Based Moron (MORON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001295. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MORON μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MORON είναι $ 0.00035634, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000989.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MORON έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Based Moron (MORON) Πληροφορίες αγοράς

$ 12.95K
$ 12.95K$ 12.95K

$ 12.95K
$ 12.95K$ 12.95K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Based Moron είναι $ 12.95K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MORON είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.95K

Based Moron (MORON) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Based Moron σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Based Moron σε USD ήταν $ -0.0000027609.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Based Moron σε USD ήταν $ -0.0000008601.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Based Moron σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ -0.0000027609-21.32%
60 Ημέρες$ -0.0000008601-6.64%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Based Moron (MORON)

Legend has it, $MORON launched with a glorious 1 billion tokens… but our fearless dev decided to literally send half of them “to the moon.” Unfortunately, he didn’t realize the blockchain doesn’t have a NASA program — so those 500 million tokens are now sitting in some random, unverified wallet… forever.

From that moment, we knew what we were: a bunch of lovable, chaotic, crypto-obsessed morons. Our dev? A certified blockchain hazard. Our community? People who embrace the madness and wear “moron” like a badge of honor.

$MORON isn’t just a meme coin — it’s a public safety announcement about what happens when you mix too much caffeine, questionable coding skills, and moon-talk in the same room.

Our mission? Make so much noise, cause so much mayhem, and rally so hard that even our moms start asking, “What’s this moron coin you keep posting about?”

This isn’t financial advice. This isn’t logical. This is $MORON — and we’re mooning… eventually. Probably. Maybe.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Based Moron (MORON) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Based Moron Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Based Moron (MORON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Based Moron (MORON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Based Moron.

Ελέγξτε την Based Moron πρόβλεψη τιμής τώρα!

MORON σε Τοπικά Νομίσματα

Based Moron (MORON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Based Moron (MORON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MORON token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Based Moron (MORON)

Πόσο αξίζει το Based Moron (MORON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MORON στο USD είναι 0.00001295 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MORON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MORON σε USD είναι $ 0.00001295. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Based Moron;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MORON είναι $ 12.95K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MORON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MORON είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MORON;
Το MORON πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00035634 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MORON;
Το MORON είχε τιμή ATL ύψους 0.00000989 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MORON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MORON είναι -- USD.
Θα ανέβει το MORON υψηλότερα φέτος;
Το MORON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MORON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Based Moron (MORON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

