bapcat (BAP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00005998 Κατώτ. 24H $ 0.00006219 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.01325672 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005888 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.29% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.23% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.38%

bapcat (BAP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00006033. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BAP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00005998 και ενός υψηλού $ 0.00006219, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BAP είναι $ 0.01325672, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005888.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BAP έχει αλλάξει κατά -0.29% την τελευταία ώρα, -1.23% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.38% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

bapcat (BAP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 25.33K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 25.33K Προμήθεια Κυκλοφορίας 419.91M Συνολικός Όγκος 419,908,208.237984

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του bapcat είναι $ 25.33K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BAP είναι 419.91M, με συνολική προσφορά 419908208.237984. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 25.33K