Baked (BAKED) Πληροφορίες τιμής (USD)

Baked (BAKED) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BAKED μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BAKED είναι $ 0.094376, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BAKED έχει αλλάξει κατά +0.31% την τελευταία ώρα, +0.80% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Baked (BAKED) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Baked είναι $ 37.63K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BAKED είναι 69.80M, με συνολική προσφορά 300000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 161.73K