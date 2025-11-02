Backroom (ROOM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00596236 Υψηλ. 24H $ 0.00721331 Υψηλή συνέχεια $ 0.02455824 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00055129 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -10.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +9.53%

Backroom (ROOM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00647047. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ROOM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00596236 και ενός υψηλού $ 0.00721331, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ROOM είναι $ 0.02455824, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00055129.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ROOM έχει αλλάξει κατά +1.04% την τελευταία ώρα, -10.26% τις τελευταίες 24 ώρες και +9.53% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Backroom (ROOM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.95M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.48M Προμήθεια Κυκλοφορίας 764.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Backroom είναι $ 4.95M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ROOM είναι 764.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.48M