Anvil (ANVL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00087484 $ 0.00087484 $ 0.00087484 Κατώτ. 24H $ 0.00096305 $ 0.00096305 $ 0.00096305 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00087484$ 0.00087484 $ 0.00087484 Υψηλ. 24H $ 0.00096305$ 0.00096305 $ 0.00096305 Υψηλή συνέχεια $ 0.00929021$ 0.00929021 $ 0.00929021 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002512$ 0.00002512 $ 0.00002512 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +4.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +62.38% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +62.38%

Anvil (ANVL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00094448. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ANVL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00087484 και ενός υψηλού $ 0.00096305, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ANVL είναι $ 0.00929021, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002512.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ANVL έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +4.70% τις τελευταίες 24 ώρες και +62.38% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Anvil (ANVL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 75.75M$ 75.75M $ 75.75M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 94.45M$ 94.45M $ 94.45M Προμήθεια Κυκλοφορίας 80.20B 80.20B 80.20B Συνολικός Όγκος 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Anvil είναι $ 75.75M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ANVL είναι 80.20B, με συνολική προσφορά 100000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 94.45M