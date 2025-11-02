AnonymousCodingCult (ACC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.091664 $ 0.091664 $ 0.091664 Κατώτ. 24H $ 0.097362 $ 0.097362 $ 0.097362 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.091664$ 0.091664 $ 0.091664 Υψηλ. 24H $ 0.097362$ 0.097362 $ 0.097362 Υψηλή συνέχεια $ 0.188123$ 0.188123 $ 0.188123 Χαμηλότερη τιμή $ 0.02861669$ 0.02861669 $ 0.02861669 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.74% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.02%

AnonymousCodingCult (ACC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.092682. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ACC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.091664 και ενός υψηλού $ 0.097362, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ACC είναι $ 0.188123, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.02861669.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ACC έχει αλλάξει κατά +0.74% την τελευταία ώρα, -4.30% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.02% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AnonymousCodingCult (ACC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 627.47K$ 627.47K $ 627.47K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 627.47K$ 627.47K $ 627.47K Προμήθεια Κυκλοφορίας 6.80M 6.80M 6.80M Συνολικός Όγκος 6,802,294.536598 6,802,294.536598 6,802,294.536598

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AnonymousCodingCult είναι $ 627.47K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ACC είναι 6.80M, με συνολική προσφορά 6802294.536598. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 627.47K