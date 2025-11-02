Andromeda (ANDR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00086459 $ 0.00086459 $ 0.00086459 Κατώτ. 24H $ 0.0011882 $ 0.0011882 $ 0.0011882 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00086459$ 0.00086459 $ 0.00086459 Υψηλ. 24H $ 0.0011882$ 0.0011882 $ 0.0011882 Υψηλή συνέχεια $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00086459$ 0.00086459 $ 0.00086459 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.42% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +16.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.70%

Andromeda (ANDR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00104368. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ANDR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00086459 και ενός υψηλού $ 0.0011882, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ANDR είναι $ 1.85, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00086459.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ANDR έχει αλλάξει κατά -1.42% την τελευταία ώρα, +16.16% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Andromeda (ANDR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 241.30K$ 241.30K $ 241.30K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Προμήθεια Κυκλοφορίας 230.32M 230.32M 230.32M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Andromeda είναι $ 241.30K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ANDR είναι 230.32M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.05M