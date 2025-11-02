Altered State Machine (ASTO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0041149 $ 0.0041149 $ 0.0041149 Κατώτ. 24H $ 0.00418602 $ 0.00418602 $ 0.00418602 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0041149$ 0.0041149 $ 0.0041149 Υψηλ. 24H $ 0.00418602$ 0.00418602 $ 0.00418602 Υψηλή συνέχεια $ 0.890471$ 0.890471 $ 0.890471 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0041149$ 0.0041149 $ 0.0041149 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.41% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.65%

Altered State Machine (ASTO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00413274. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ASTO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0041149 και ενός υψηλού $ 0.00418602, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ASTO είναι $ 0.890471, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0041149.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ASTO έχει αλλάξει κατά -0.41% την τελευταία ώρα, -0.31% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.65% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Altered State Machine (ASTO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.66M$ 7.66M $ 7.66M Προμήθεια Κυκλοφορίας 289.48M 289.48M 289.48M Συνολικός Όγκος 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Altered State Machine είναι $ 1.20M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ASTO είναι 289.48M, με συνολική προσφορά 1852288699.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.66M