AgentForge (AGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.083254$ 0.083254 $ 0.083254 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00847396$ 0.00847396 $ 0.00847396 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

AgentForge (AGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00956599. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AGE είναι $ 0.083254, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00847396.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AGE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AgentForge (AGE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00M 1.00M 1.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AgentForge είναι $ 9.57K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AGE είναι 1.00M, με συνολική προσφορά 1000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.57K