Agent DORA (AD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00167666$ 0.00167666 $ 0.00167666 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.75% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.75%

Agent DORA (AD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AD είναι $ 0.00167666, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AD έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +0.75% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Agent DORA (AD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.95K$ 11.95K $ 11.95K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.95K$ 11.95K $ 11.95K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.40M 999.40M 999.40M Συνολικός Όγκος 999,400,776.823257 999,400,776.823257 999,400,776.823257

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Agent DORA είναι $ 11.95K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AD είναι 999.40M, με συνολική προσφορά 999400776.823257. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.95K