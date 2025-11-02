Agent Daredevil (DARE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -12.79% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.68%

Agent Daredevil (DARE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DARE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DARE είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DARE έχει αλλάξει κατά +1.00% την τελευταία ώρα, -12.79% τις τελευταίες 24 ώρες και -28.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Agent Daredevil (DARE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 231.39K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 436.58K Προμήθεια Κυκλοφορίας 530.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Agent Daredevil είναι $ 231.39K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DARE είναι 530.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 436.58K