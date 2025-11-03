AGENT BAPO (BAPO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00162005$ 0.00162005 $ 0.00162005 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.91% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.36% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.36%

AGENT BAPO (BAPO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BAPO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BAPO είναι $ 0.00162005, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BAPO έχει αλλάξει κατά -0.17% την τελευταία ώρα, -1.91% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AGENT BAPO (BAPO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AGENT BAPO είναι $ 10.55K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BAPO είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.55K