Affyn (FYN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00106604 $ 0.00106604 $ 0.00106604 Κατώτ. 24H $ 0.00112824 $ 0.00112824 $ 0.00112824 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00106604$ 0.00106604 $ 0.00106604 Υψηλ. 24H $ 0.00112824$ 0.00112824 $ 0.00112824 Υψηλή συνέχεια $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00085146$ 0.00085146 $ 0.00085146 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.46% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.33% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.34%

Affyn (FYN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00109105. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FYN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00106604 και ενός υψηλού $ 0.00112824, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FYN είναι $ 1.84, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00085146.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FYN έχει αλλάξει κατά -0.46% την τελευταία ώρα, +2.33% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Affyn (FYN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 417.79K$ 417.79K $ 417.79K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Προμήθεια Κυκλοφορίας 383.92M 383.92M 383.92M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Affyn είναι $ 417.79K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FYN είναι 383.92M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.09M